«Wir haben den festen Willen, das Turnier zu machen», sagte Organisator Volker Wulff nach einer Video-Konferenz der Weltcup-Veranstalter. Vom 14. bis 17. Januar soll in der Leipziger Messehalle geritten werden.

Acht Stationen der sportlich stärksten und wichtigsten Liga sind - wie die gesamte US-Liga - bereits abgesagt worden. Nach derzeitigem Stand wäre das erste Weltcup-Springen in der Westeuropa-Liga am 8. November in Verona. Weitere Etappen neben Leipzig sind Mechelen, Basel und Bordeaux. Das Final-Turnier ist am ersten April-Wochenende in Göteborg geplant.

Wulff will 2021 nicht nur das Weltcup-Turnier in Leipzig organisieren, sondern - nach der Absage in diesem Jahr - auch das Hamburger Derby. «Wir hoffen auf den Mai», sagte der Turnier-Organisator. Sicherheitshalber hat er aber auch einen Ersatz-Termin im August in den Terminkalender des Weltverbandes FEI eintragen lassen.

