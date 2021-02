Der 45 Jahre alte Reiter aus Plau am See ritt bei dem Turnier in Florida mit dem Wallach Conacco zum Sieg. Zweite wurde die US-Amerikanerin Hunter Holloway mit Pepita vor ihrem Landsmann Aaron Vale mit Elusive. Thieme will bis Ende März bei Turnieren in den USA reiten.

