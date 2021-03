Springreiter Thieme gewinnt zweiten Großen Preis in Florida

Turnierserie in Ocala

Ocala (dpa) - Springreiter Andre Thieme hat bei seiner mehrwöchigen US-Tour den zweiten Sieg gefeiert. Der 45 Jahre alte Reiter aus Plau am See gewann bei einer Turnierserie in Ocala erneut den Großen Preis.