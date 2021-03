Mit dem fehlerfreien Ritt im Stechen war der in Belgien lebende Hesse schneller als Daniel Bluman aus Israel mit Gemma und sicherte sich den Sieg in der mit 500.000 Dollar dotierten Prüfung. Auf Platz drei kam der Niederländer Harrie Smolders mit Bingo.

Deußer ist bisher der erfolgreichste Reiter der Turnierserie, die am 4. April endet. Zuvor hatte er mehrere kleinere Springen sowie zwei Große Preise gewonnen. Tobago habe «wieder einen großartigen Job gemacht», sagte Deußer. «Er ist in den letzen Wochen in überragender Form, und heute lief alles nach Plan.» Das Equestrian Winter Festival endet am Osterwochenende.

© dpa-infocom, dpa:210328-99-01122/2