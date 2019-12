Felix Groß (Leipzig), Leon Rohde (Wedel), Domenic Weinstein (Villingen) und Theo Reinhardt (Berlin) unterlagen im kleinen Finale um die Bronzemedaille in 3:54,497 Minuten der Schweiz (3:50,495). In der ersten Runde hatte das Team von Bundestrainer Sven Meyer zum vierten Mal in diesem Winter den deutschen Rekord verbessert. Das Quartett steigerte im Anna-Meares-Velodrom die Bestmarke um 0,143 Sekunden auf 3:51,165 Minuten. Der Sieg ging an Weltmeister Australien (3:49,776).