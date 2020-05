«Am Ende war die Preisfrage: Bin ich noch motiviert? Das kann ich hier und heute erstmal mit ,Ja’ beantworten», sagte der 32-jährige Cottbuser am Montag im rbb-Fernsehen. Nach vielen positiv verlaufenen Gesprächen im Umfeld seien die Weichen gestellt, um Tokio 2021 anzugehen.Levy hatte sich bei der Heim-WM im Februar in Berlin zum vierten Mal das Ticket für die Spiele in Tokio gesichert. Nach drei Teilnahmen (2008, 2012 und 2016) und drei Medaillen (Silber 2012 im Keirin, Bronze 2008 und 2012 im Teamsprint) sollte die Karriere eigentlich in diesem Jahr ausklingen.