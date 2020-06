Ursprünglich waren die deutschen Meisterschaften für Anfang Juli auf der Radrennbahn in Köln-Müngersdorf geplant, mussten aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Für die Ausdauer-Disziplinen auf der Bahn gibt es noch keinen neuen Termin.«Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt ein bisschen mehr Planungssicherheit haben und hoffentlich die Sommersaison noch zu einem guten Abschluss bringen», sagte Uibel. «Es geht darum, sich mit der besten Performance vorzustellen – gerade auch für die Sportlerinnen und Sportler, die in diesem Jahr den Sprung zu den Olympischen Spielen verpasst hatten», erklärte der 61-Jährige weiter. Angeführt wird das Starterfeld von der Cottbuserin Emma Hinze, die in diesem Jahr bei der WM in Berlin die Titel in Sprint, Keirin und Teamsprint gewann.

