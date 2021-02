«Momentan hält mich nichts mehr zurück und ich will es versuchen», sagte der 35-Jährige vom Team Israel Start-Up Nation dem «Guardian» und nannte als Vorbild Football-Superstar Tom Brady. «Man sieht immer mehr Beispiel im Profisport, das jüngste ist Tom Brady. Das war eine unglaubliche Geschichte. Ich mag es, Vergleiche mit anderen Sportarten zu ziehen.» Brady hatte Anfang Februar im Alter von 43 Jahren zum siebten Mal den Super Bowl gewonnen. Froome wolle noch fünf Jahre auf höchstem Niveau fahren.

Momentan ist der Teamkollege von André Greipel in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der UAE-Tour aktiv. Chancen auf eine gute Platzierung hat Froome nach zwei von sieben Etappen nicht mehr. «Ich habe offensichtlich noch einen langen Weg vor mir, was die Rennhärte angeht», sagte Froome. Der Rundfahrt-Spezialist war im Juni 2019 schwer gestürzt und hatte Brüche am Oberschenkel, der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich erlitten.

