Die 110. Austragung des bedeutendsten Radrennens der Welt beginnt am 1. Juli 2023, und die baskische Metropole Bilbao wird erstmals Etappenort der Tour sein. Die zweite Etappe wird ebenfalls im Baskenland stattfinden.

Zuvor war die Frankreich-Rundfahrt erst einmal südlich der Pyrenäen gestartet worden. 1992 erfolgte der Grand Départ in San Sebastian, damals gewann der Spanier Miguel Indurain den Prolog und später in Paris zum zweiten Mal die Tour. Erstmals führte die Tour 1949 durch Spanien.

Mit dem nun fixen Start in Bilbao beginnt die Rundfahrt zweimal nacheinander nicht in Frankreich. Bereits 2022 geht es in Kopenhagen los, nachdem der Start in Dänemarks Hauptstadt durch die Folgen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben werden musste. In diesem Jahr beginnt die Tour am 26. Juni in der Bretagne.

