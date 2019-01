Am auffälligsten agierten beim unangefochtenen BBL-Tabellenführer noch Vladimir Lucic (14 Punkte) und Nihad Djedovic (13). Die Münchner liegen zwar mit acht Siegen und acht Niederlagen auf dem siebten Tabellenplatz, der für das Viertelfinale berechtigt. Allerdings stehen in der Rückserie nur fünf Heimspielen weitere neun Auswärtspartien gegenüber.

Schon in der Anfangsphase mussten die Bayern umstellen und den deutschen Nationalspieler Danilo Barthel und Nihad Djedovic wegen Foulproblemen vom Feld nehmen. Vor allem der Serbe Vasilije Micic, der von 2014 bis 2016 in München spielte, nutzte dies aus und erzielte im ersten Viertel starke 13 seiner insgesamt 20 Punkte.

Anadolu Efes baute seinen Vorsprung in der Folge mehr und mehr aus und lag zur Halbzeit mit 19 Punkten in Führung. «Wir müssen alles besser machen als in der ersten Hälfte, wir waren defensiv und offensiv einfach schlecht», sagte Lucic zur Halbzeit.

Zwar brachte Ex-NBA-Profi Derrick Williams den deutschen Meister zwei Minuten vor Schluss vor 5056 Zuschauern noch auf sieben Punkte heran, doch letztlich geriet der Sieg für den Tabellenzweiten der türkischen Liga nicht mehr in Gefahr. Der deutsche Center Tibor Pleiß steuerte bei Anadolu Efes, die zehn Siege und sechs Niederlagen aufweisen, neun Punkte und fünf Rebounds bei.

Für die Münchner geht es in der Euroleague bei Panathinaikos Athen weiter. Zuvor steht noch das Bundesligaspiel gegen den Tabellenfünften medi Bayreuth an.