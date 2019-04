Frühes Aus für Mischa Zverev in Marrakesch

Marrakesch (dpa) - Tennisprofi Mischa Zverev ist auch beim ATP-Turnier in Marrakesch früh gescheitert. Der Hamburger verlor in der ersten Runde in Marokko mit 3:6, 0:6 gegen den Japaner Taro Daniel.