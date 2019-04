Der 35 Jahre alte Kohlschreiber gewann am Montag souverän 6:1, 6:3 gegen den Japaner Taro Daniel, der nach dem Aus in der Qualifikation noch nachträglich als sogenannter Lucky Loser ins Hauptfeld kam.

In der zweiten Runde der traditionsreichen Sandplatz-Veranstaltung trifft Kohlschreiber auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Beim Masters-Turnier in Indian Wells vor einem Monat hatte der Weltranglisten-40. aus Augsburg den Serben zum zweiten Mal in seiner Karriere besiegen können.

Eine Überraschung gelang Jan-Lennard Struff: Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein besiegte den an Nummer 15 gesetzten kanadischen Jungstar Denis Shapovalov 5:7, 6:3, 6:1. Nächster Kontrahent ist der einstige Weltranglisten-Dritte Grigor Dimitrow aus Bulgarien.

Kampflos in der zweiten Runde der mit 5,2 Millionen Euro dotierten Masters-Veranstaltung steht Alexander Zverev. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger hatte zunächst ein Freilos.