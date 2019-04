Im zweiten Satz führte der Augsburger mit 5:3 und hatte bei eigenem Aufschlag die Chance auf den Satzausgleich, vergab seinen ersten Satzball aber mit einem Doppelfehler. Bei Aufschlag von Djokovic nutzte Kohlschreiber dann aber seinen zweiten Satzball und zwang den Serben in ein entscheidenden dritten Durchgang. Am Ende verlor der Weltranglisten-40. dennoch nach 2:36 Stunden.

In der ersten Runde des Sandplatz-Turniers hatte sich Kohlschreiber souverän gegen den Japaner Taro Daniel behauptet. Vor einem Monat war dem deutschen Davis-Cup-Spieler in Indian Wells gegen Djokovic sein erster Sieg gegen eine Nummer eins der Welt gelungen.

Am Montag hatte auch der Warsteiner Jan-Lennard Struff den Sprung in die zweite Runde der mit 5,2 Millionen Euro dotierten Masters-Veranstaltung geschafft. Struff trifft nun in Monte Carlo auf den früheren Weltranglisten-Dritten Grigor Dimitrow aus Bulgarien. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger Alexander Zverev bekommt es nach einem Freilos mit dem aufstrebenden Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.