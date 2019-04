Der 34-jährige Italiener darf seine Mannschaft damit am 26. April gegen Braunschweig nicht vor Ort betreuen. Wie die Basketball Bundesliga (BBL) mitteilte, ist Peregos Aufenthalt in der Spielhalle nicht gestattet. Er wurde zudem mit einer Geldbuße von 2000 Euro belegt. Perego hatte sich dem BBL-Spielleiter zufolge im Anschluss an die zuvor mit 95:96 verlorene Begegnung in Ludwigsburg wiederholt unsportlich geäußert.