«Wenn sie eine gute Auslosung erwischt und in die zweite Woche kommt, ist alles drin. Insbesondere als Titelverteidigerin fährt sie da mit positiven Gefühlen hin», sagte der einstige Weltranglisten-Zweite (41), der Kerber auf Mallorca zugeschaut hatte, der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn Angie so weiterspielt, fährt sie als Mitfavoritin nach Wimbledon.»

Nach ihrem Erstrunden-Scheitern bei den French Open in Paris hat Kerber auf Rasen bislang überzeugt. Bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne trifft die 31-jährige Kielerin nach einem Sieg über die rumänische Topspielerin Simona Halep im Halbfinale auf Ons Jabeur aus Tunesien. Auf Mallorca hatte die Weltranglisten-Fünfte in der vergangenen Woche ebenfalls das Semifinale erreicht.

In London werden heute (11.00 Uhr) die Erstrunden-Partien für Wimbledon ausgelost. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 1. Juli.