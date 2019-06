«Wimbledon ist generell immer sehr speziell. Es ist das älteste Turnier, das wir im Tennis haben. Jeder möchte es gewinnen», sagte der 22-jährige Hamburger in London: «Hoffentlich läuft es besser als die letzten paar Jahre.»

Beim am Montag beginnenden dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison ist der Weltranglisten-Fünfte noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Im vergangenen Jahr war Zverev in der dritten Runde gescheitert. Der beste deutsche Tennisprofi fühlt sich jetzt fit, nachdem er sich in der Vorbereitung auf Wimbledon im westfälischen Halle eine leichte Knieverletzung zugezogen hatte. «Bei mir ist alles ok jetzt», sagte er.

In der ersten Wimbledon-Runde tritt die Nummer sechs der Setzliste gegen den Tschechen Jiri Vesely an. «Meine erste Runde ist nicht einfach», sagte Zverev: «Er ist ein Linkshänder, er spielt auf Rasen immer sehr gut. Er wird sehr motiviert sein.» Im vergangenen Jahr hatte der Weltranglisten-108. Vesely in Wimbledon im Achtelfinale gestanden. Zverev hat noch nie gegen ihn gespielt.