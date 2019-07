Der Titelverteidiger gewann beim Rasenturnier in London 6:3, 6:2, 6:2 gegen den US-Amerikaner Denis Kudla. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale tritt er am Freitag gegen Hubert Hurkacz aus Polen an.

Zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers hatte Djokovic den Augsburger Philipp Kohlschreiber ebenfalls in drei Sätzen besiegt. Der 32-Jährige will zum fünften Mal Wimbledon gewinnen und hat dafür den früheren Champion Goran Ivanisevic in sein Trainer-Team geholt.

Auch Vorjahresfinalist Kevin Anderson steht in der dritten Runde. Der Südafrikaner setzte sich gegen Janko Tipsarevic aus Serbien 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 durch. Vor einem Jahr hatte Anderson im Wimbledon-Endspiel gegen Djokovic den Kürzeren gezogen.