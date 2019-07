Tennis-Teenager Gauff siegt in Wimbledon erneut

London (dpa) - Die 15-jährige Cori Gauff sorgt in Wimbledon weiter für Furore. Das amerikanische Tennis-Talent zog dank eines souveränen 6:3, 6:3 gegen die doppelt so alte Magdalena Rybarikova in die dritte Runde ein.