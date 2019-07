Am folgenden Tag trifft Williams, die in der dritten Runde die Bad Oldesloerin Julia Görges besiegte, in einem US-Duell auf Außenseiterin Alison Riske. Riske, die Nummer 55 der Weltrangliste, hatte sich zuvor überraschend gegen die Nummer eins Ashleigh Barty in drei Sätzen behauptet. Die 37-jährige Williams strebt beim Rasenturnier in London ihren 24. Grand-Slam-Titel an und will damit den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.