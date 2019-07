Rekordpreisgeld bei US Open der Tennisprofis in New York

New York (dpa) - Bei den US Open der Tennisprofis in New York wird in diesem Jahr erneut ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Insgesamt spielen die Teilnehmer beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison um mehr als 57 Millionen US-Dollar. Das teilten die Organisatoren mit.