«Es ist definitiv eines meiner Ziele», sagte Djokovic in New York, wo das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt. «Ich bin 32, daher liegen die Dinge etwas anders als vor zehn Jahren. Aber ich fühle mich innen und außen immer noch jung», sagte der serbische Weltranglisten-Erste. «Ich bin immer noch sehr motiviert weiterzumachen.»

Federer hat bislang 20 Titel bei den vier wichtigsten Turnieren der Welt gewonnen. Allerdings wartet der 38 Jahre alte Schweizer seit den Australian Open 2018 auf einen Grand-Slam-Sieg. Djokovic hat dagegen vier der letzten fünf Major-Turniere gewonnen und kommt insgesamt nun auf 16 Grand-Slam-Titel. Zuletzt siegte Djokovic gegen Federer in Wimbledon in einem epischen Finale. Der Spanier Rafael Nadal konnte 18 Mal in Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York triumphieren.