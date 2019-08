«Ich hatte die Gelegenheit, in New York mit Novak zu sprechen. Er hat bestätigt, dass er in Madrid zum serbischen Davis-Cup-Team gehören wird», sagte Zimonjic am Rande der US Open.

Der Davis Cup wird in diesem Jahr erstmals in einem neuen Format ausgetragen. Vom 18. bis 24. November findet in Madrid eine Endrunde mit 18 Mannschaften statt. Wegen des späten Termins haben zahlreiche Stars angekündigt, an der Veranstaltung in der spanischen Hauptstadt nicht teilzunehmen. So will Alexander Zverev im November nicht für Deutschland spielen. Djokovic hat mit Serbien 2010 den Davis Cup gewonnen.