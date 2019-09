Die ATP belegte den Wiederholungstäter, der bereits eine Geldstrafe in Höhe von 113.000 US-Dollar hatte zahlen müssen, mit einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Fällt der 24-Jährige erneut negativ auf, muss er weitere 25.000 US-Dollar zahlen und wird für 16 Turnierwochen gesperrt.

In Cincinnati hatte sich Kyrgios mit dem Schiedsrichter angelegt, eine nicht genehmigte Toilettenpause genommen, in den Katakomben zwei Schläger zertrümmert und am Ende den Händedruck mit dem Referee verweigert.