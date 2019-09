Neuzugang Marcus Eriksson ragte vor 7233 Zuschauern im in der Max-Schmeling-Halle ausgetragenen Heimspiel mit 19 Zählern heraus, punktbester Würzburger war Jordan Hulls (18).

Ebenfalls im Viertelfinale steht ratiopharm Ulm. Vier Tage nach dem klaren 84:62-Erfolg zum Bundesliga-Auftakt setzte sich die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovič erneut deutlich mit 88:71 (56:33) gegen Rasta Vechta durch. Bester Ulmer war wie bereits im Liga-Duell Ex-NBA-Spieler Zoran Dragic mit 16 Punkten.

Titelverteidiger Brose Bamberg steigt am Sonntag bei den Jobstairs Giessen 46ers (18.00 Uhr) in den Wettbewerb ein, Mitfavorit Bayern München erst am 14. Oktober gegen die Telekom Baskets Bonn.