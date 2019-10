Beim Titelverteidiger ZSKA Moskau verlor die Münchener 68:79 (40:47). Nach dem Auftaktsieg gegen Armani Olimpia Mailand war es auch in der neuen Euroleague-Saison die erste Niederlage.

Zwar konnte Bayern-Trainer Dejan Radonjić wieder auf Maodo Lô zurückgreifen, der Spielmacher konnte der Partie aber nicht den Stempel aufdrücken. Entscheidend war vor 6072 Zuschauern unter anderem das nachlässige Defensivverhalten in der ersten Halbzeit. Beim 14:13 (6. Minute) lag München letztmalig in Führung, danach zog Moskau bis auf 43:29 davon. Zwischenzeitlich verkürzte der deutsche Tabellenführer auf 48:50 (25.), auch weil die Bayern besonders im dritten Viertel wieder mehr der Zugriff in der Abwehr hatten. In den entscheidenden Momenten war ZSKA aber wacher.

Greg Monroe war mit 17 Punkten Münchens bester Werfer. Außerdem standen bei ihm zehn Rebounds zu Buche. Ein sogenanntes Double-Double gelang auch dem Deutschen Johannes Voigtmann, der für ZSKA zehn Punkte und zwölf Rebounds verzeichnete. Treffsicherster Schütze bei den Hausherren war Will Clyburn mit 15 Punkten.