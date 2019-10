«Neue Ära»: Die deutschen NBA-Aussichten nach Nowitzki

Dallas (dpa) - Weg mit dem WM-Frust, Start in eine andere Zeitrechnung. Im Jahr eins nach Dirk Nowitzki will die nächste Generation der deutschen NBA-Profis den Fehlschlag mit dem Nationalteam in China möglichst schnell vergessen lassen und im neuen Fokus glänzen.

Die erste Saison der besten Basketball-Liga der Welt ohne den Ex-Superstar aus Würzburg seit 1998 ist auch für seine Nachfolger eine ungewohnte Situation. «Niemand kennt die Mavs ohne Dirk, das ist eine große Sache», sagte Nowitzkis Ex-Teamkollege Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks kurz vor dem Auftakt am Mittwoch gegen die Washington Wizards. «Wir werden ihn nicht vergessen, aber gleichzeitig ist jetzt auch Zeit für eine neue Ära.»

Sechs Deutsche starten in die Spielzeit, neben Kleber blieben auch Dennis Schröder und Daniel Theis diesen Sommer beim WM-Vorrunden-Aus hinter den Erwartungen. Die Youngsters Moritz Wagner und Isaac Bonga verpassten knapp den Sprung in den endgültigen Kader, Isaiah Hartenstein fehlte verletzt. «Es hilft mir immer, das Team anzuführen, gegen europäische Teams zu spielen», sagte Schröder bei seiner Rückkehr zu den Oklahoma City Thunder und war dennoch positiv gestimmt. Der Aufbauspieler ist nun das bekannteste aktive Gesicht des deutschen Basketballs - die Chancen des NBA-Sextett im Überblick.

Dennis Schröder (26 Jahre/Oklahoma City Thunder/7. NBA-Saison)

Schröder steht vor einer Saison mit vielen Fragezeichen. Die Thunder befinden sich im Umbruch, die Superstars Paul George und Russell Westbrook sind weg. Stattdessen führt Altstar Chris Paul das Team auf der Schröder-Position an. «Ich habe ihm viel zugeschaut, als ich noch nicht in der NBA war», sagte der Braunschweiger. «Es ist eine Ehre, mit ihm zu spielen und zu sehen, wie er trainiert und spielt.»

Der frühere Titelkandidat Oklahoma dürfte fernab der Playoffränge landen. Schröder befindet sich im vorletzten Jahr seines Vertrags, der mit 15,5 Millionen US-Dollar pro Saison dotiert ist. Es ist offen, ob die Thunder im Neuaufbau mittelfristig auch weiter auf ihn setzen werden. Nach der Geburt seines Sohns Dennis Malick Junior während der vergangenen Saison und der Hochzeit mit Ehefrau Ellen im Sommer gab es in der Vorbereitung privat eine unschöne Nachricht: In Schröders Haus nahe von Braunschweig wurde eingebrochen, via «Bild am Sonntag» setzte er eine Belohnung von bis zu 100 000 Euro aus.

Maximilian Kleber (27 Jahre/Dallas Mavericks/3. NBA-Saison)

Kleber ist nun der einzige Würzburger bei den Mavs. Auch dank seiner starken Verteidigung erhielt der 2,11 Meter Hüne im Sommer einen langfristigen Vertrag in Dallas. Nach zähen sportlichen Jahren zum Ende der Karriere von Nowitzki dürfen sich die Mavs mit ihren Stars Luka Doncic und Kristaps Porzingis wieder realistische Playoff-Hoffnungen machen.

Daniel Theis (27 Jahre/Boston Celtics/3. NBA-Saison)

Vergangene Saison haderte Theis mit seiner persönlichen Situation, saß immer mal wieder komplett draußen. Im Sommer unterschrieb aber auch der Center aus Niedersachsen einen neuen Vertrag, und darf nach den Abgängen von Al Horford und Aron Baynes auf größere Spielanteile hoffen. «Natürlich ist es für mich erstmal wichtig, generell eine festere Rolle zu haben», sagte Theis vor dem Start. Boston gehört allerdings nicht mehr zu den Anwärtern auf den Finaleinzug.

Moritz Wagner und Isaac Bonga (22 und 19 Jahre/Washington Wizards/2. NBA-Saison)

Die beiden Youngster erlebten bei den Los Angeles Lakers an der Seite von Superstar LeBron James eine turbulente Rookie-Saison und wurden im Sommer nach Washington transferiert. Bei den Wizards, die zu den schlechtesten NBA-Teams gehören, bieten sich deutlich bessere Chancen auf Spielzeit. Vor allem von Center Wagner wird ein deutlicher Schritt erwartet, der für einen Aufbauspieler sehr große Bonga ist noch auf der Suche nach seiner Rolle im NBA-System.

Isaiah Hartenstein (21 Jahre/Houston Rockets/2. NBA-Saison)

Hartenstein spielt im voraussichtlich besten Team der Deutschen, muss aber um seinen Platz kämpfen. Während seiner Debütsaison kam der Center vor allem in der Entwicklungsliga G-League zum Einsatz, wurde in deren Finale zum wertvollsten Spieler gewählt und will es nun in die feste Rotation des Titelanwärters schaffen.