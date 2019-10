«Es ist großartig, dass wir in Berlin wieder ein Tennisturnier dieser Größenordnung haben und den Tennissport in Deutschland weiter stärken können», wurde Rittner in einer Mitteilung der veranstaltenden Agentur Emotion Sports zitiert.

Die Grass Court Championships finden vom 13. bis 21. Juni 2020 auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß mit dem 7000 Zuschauer fassenden Steffi-Graf-Stadion statt. Im Grunewald, wo bisher auf Sand gespielt wurde und Deutschlands einstige Topspielerin Steffi Graf neun Mal gewann, soll auch die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber in der Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon aufschlagen. Berlin erhielt die WTA-Turnierlizenz aus Birmingham, die Schirmherrschaft hat Bundeskanzlerin Angela Merkel übernommen.

Rittner (46) ist seit 2017 «Head of Women's Tennis» beim Deutschen Tennis Bund und war zuvor Chefin des Fed-Cup-Teams.