Die diesjährigen Halbfinalisten Spanien, Kanada, Großbritannien und Russland stehen ebenfalls als Teilnehmer fest. Komplettiert wird das Feld der 18 Mannschaften durch die Gewinner der zwölf Qualifikationspartien am 6./7. März 2020, bei denen auch die deutsche Mannschaft antreten wird. Die Auslosung findet am Sonntag statt.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes war am Freitag im Viertelfinale an Großbritannien gescheitert. Die Endrunde in dem umstrittenen neuen Modus soll wieder Ende November 2020 in Madrid ausgetragen werden.