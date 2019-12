Die Ulmer, bei denen Kapitän Per Günther wieder im Aufgebot stand, bezwangen daheim die BG Göttingen mit 86:80 (48:33). Schon früher am Abend hatte Bamberg seine Aufgabe gelöst: Bei den Basketball Löwen Braunschweig setzte sich der Titelträger mit 80:69 (38:28) durch.

In Ulm fiel die Entscheidung im zweiten Viertel, als als den Niedersachsen lediglich zwölf Punkte gelangen. Gründe dafür waren die schwache Dreierquote und die fehlende Aggressivität. Angeführt von Elias Lasisi gestalteten die Gäste die Partie nach der Pause ausgeglichener, in Gefahr geriet der Sieg der Donauschwaben aber nicht. Treffsicherster Schütze des Spiels war der Ulmer Zoran Dragic mit 22 Punkten.

Beide Teams kamen in Braunschweig schwer ins Spiel, denn nur wenige Würfe fanden ihr Ziel. Bis zur Halbzeit bauten die Gäste den Vorsprung etwas aus, aber Braunschweig kam noch einmal heran und lag beim Stand von 43:42 (23. Minute) sogar in Front. Bis weit in die Schlussphase hinein bleib es eng, in Führung konnten die Hausherren jedoch nicht mehr gehen.

Mann des Abends war Christian Sengfelder mit 22 Punkten, bei den Löwen überzeugte Debütant Lucca Staiger von der Dreierlinie und insgesamt 14 Punkten. Er sagte bei «MagentaSport»: «Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Daraus müssen wir lernen.»