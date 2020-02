Der 24 Jahre alte Karlsruher kämpft in der Nacht zum Sonntag (3.00 Uhr/Sport1) in der 20.000 Zuschauer fassenden Bridgestone Arena gegen den einheimischen Titelverteidiger Caleb Plant um den IBF-Gürtel im Supermittelgewicht. Auf Einladung eines amerikanischen Unternehmers erwies sich Feigenbutz auf dem Schießstand als bester Schütze. «Wenn Vince so boxt, wie er schießt, dann hat Plant keine Chance», sagte sein Manager Rainer Gottwald.

Feigenbutz möchte 90 Jahre nach Max Schmeling der erste deutsche Boxer werden, der einen WM-Titel in den USA gewinnt. Bei einem Erfolg gegen den in 19 Kämpfen unbesiegten Plant wäre der Athlet aus dem Sauerland-Stall zudem der einzige deutsche Boxer mit einem regulären WM-Titel in einem der vier großen Verbände.

«Wir haben von Plant den Eindruck, dass er Vincent als Gegner nicht ernst nimmt und von einem schnellen Sieg vor Heimpublikum überzeugt ist», sagte Gottwald. «Mich kümmert es nicht, dass wir hier in seiner Heimatstadt boxen. Ich würde überall gegen ihn antreten, meinetwegen auch auf der Toilette», meinte Feigenbutz.

Der ehemalige Schwergewichtsboxer Axel Schulz rät im TV-Sender Sport1: «Feigenbutz muss voll auf K.o. gehen. Im Ausland gegen einen Weltmeister nach Punkten zu gewinnen ist schwierig.» Schulz hatte selbst in den USA um die WM gekämpft. Im April 1995 unterlag er in Las Vegas George Foreman in einem packenden Fight nach Punkten.