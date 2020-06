Witthöft, die einst als hoffnungsvolles Talent galt, wollte an dem Event in der Coronavirus-Pause teilnehmen, nachdem sie ihre WTA-Karriere zuvor für rund eineinhalb Jahre unterbrochen hatte. Ihre erste Vorrundenpartie war für Dienstag in Stuttgart angesetzt gewesen. Bereits im Februar war ein Comeback-Versuch der früheren Top-50-Spielerin aufgrund von Rückenbeschwerden gescheitert.