«Das ist sehr schwer, da jetzt eine konkrete Antwort zu geben, weil wir momentan noch nicht wirklich planen können. Wir schauen jetzt von Woche zu Woche, was jetzt noch alles passiert», erklärte Kerber. «Es ist kein Geheimnis, dass wir noch mittendrin in der Pandemie sind. Für mich ist das Wichtigste, dass die Sicherheit vorgeht. Ich habe die Verantwortung für mich und mein Team.»

Die WTA-Tour soll am 3. August in Palermo wieder losgehen. Ab Ende August sind die US Open in New York angesetzt. «Ich hoffe, es geht so schnell wie möglich zurück. Aber man muss abwarten, wie sich das alles entwickelt», sagte Kerber.

