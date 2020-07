Zwar wurde in den Medien «alle zwei Jahre eine neue Steffi ausgerufen. Ich kann darüber immer nur schmunzeln, weil ich das natürlich jetzt schon so oft erlebt habe in meinen vielen Jahren als Bundestrainerin», meinte die 47-Jährige.

Nach der Ära Graf habe der deutsche Tennissport Glück gehabt, «dass wir mit einer Angie Kerber noch einmal eine Spielerin bekommen haben, die drei Grand Slams gewonnen hat.» Der jetzige Nachwuchs um Alexandra Vecic (18) habe wirklich Potenzial, aber die Mädels seien von Erfolgen wie von Graf oder Kerber noch «so weit entfernt - und das ist gar nicht abwertend gemeint», sagte die Bundestrainerin.

Wenn sie aber hart und konstant über einen langen Zeitraum arbeiten würden, «werden sie ihren Weg gehen. Ob sie dann ihr Potenzial für die Top 100, die Top 50 oder vielleicht gar die Top 10 ausschöpfen oder sogar was ganz Großes gewinnen, da spielen so viele Dinge eine Rolle», sagte Rittner. «Da braucht man ein bisschen Glück am Ende des Tages.»

© dpa-infocom, dpa:200721-99-875984/2