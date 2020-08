Sie fühle sich «weiterhin nicht wohl dabei, in die USA zu reisen, ohne ihr Team und sich selbst dabei einem hohen Risiko auszusetzen», schrieb sie. Die WTA-Siebte Bertens führte ebenfalls die Unwägbarkeiten und Risiken während der Corona-Pandemie als Grund für ihr Fernbleiben an.

Als bislang prominenteste Spielerin hatte die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien ihre Teilnahme an dem Grand-Slam-Klassiker in New York abgesagt. Die US Open sind vom 31. August bis zum 13. September unter strengen Hygieneregeln geplant. Ob das Turnier angesichts der hohen Infektionszahlen in den USA tatsächlich ausgetragen wird, erscheint fraglich.

