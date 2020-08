Der 36 Jahre alte Augsburger gewann beim zweitklassigen Challenger-Turnier in Prag 6:1, 7:6 (7:3) gegen den Weltranglisten-263. Mats Moraing aus Mülheim an der Ruhr und zog damit ins Achtelfinale ein.

Für Kohlschreiber ist es der erste Turnier-Auftritt seit seiner Teilnahme Ende Februar in Dubai, vor der Coronavirus-Pause hatte er Anfang März zudem im Davis Cup gespielt. Die ATP-Tour pausierte länger als die WTA-Tour, die schon vor zwei Wochen wieder begonnen hat. Das Challenger in Prag nutzt auch der Schweizer Stan Wawrinka für Matchpraxis; er trifft in der Runde der besten 16 auf den Kölner Oscar Otte.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Wawrinka verzichtet wegen der Unsicherheiten rund um die Coronavirus-Pandemie auf die Reise in die USA und die beiden Turniere in New York, das verlegte Masters-Turnier von Cincinnati und die US Open. Kohlschreiber plant dagegen einen US-Open-Start. Das Grand-Slam-Turnier soll vom 31. August bis 13. September stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:200817-99-202477/2