Mit ihrem 102. Sieg bei dem Grand-Slam-Event hatte Williams in der Turnier-Statistik Chris Evert überholt, die in der Geschichte des Profitennis 101 Matches in New York gewann. Gegen die Weltranglisten-117. Gasparjan gelang Williams nun der 103. Sieg.

Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale kommt es zu einem US-Duell zweier ehemaliger Turniersiegerinnen. Am Samstag stehen sich die sechsmalige US-Open-Siegerin Serena Williams und Sloane Stephens gegenüber. Die 27-Jährige gewann 2017 in New York.

