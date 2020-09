Der 25-jährige Nürnberger gewann in Kitzbühel sein Achtelfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:1, 6:4. In der nächsten Runde trifft Marterer auf den Karlsruher Yannick Hanfmann oder den Serben Dusan Lajovic.

Der French-Open-Achtelfinalist von 2018 hat Verletzungsprobleme hinter sich und ist in der Weltrangliste auf Platz 337 abgestürzt. Bei der mit 400.335 Euro dotierte Sandplatz-Veranstaltung in Kitzbühel musste er zunächst durch die Qualifikation. In Kitzbühel hatte Marterer auch zuletzt 2018 die Runde der besten Acht erreicht.

© dpa-infocom, dpa:200910-99-504407/2