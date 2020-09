«Das ist es, was den Sport ausmacht. Respekt, Wertschätzung und Freundschaft», schrieb der Serbein den sozialen Netzwerken und betonte: «Unabhängig von der Rivalität zwischen den Beiden und dem großartigen Kampf, den sie sich gestern geliefert haben, haben sie ein großes Herz gezeigt und viele Tennisspieler inspiriert.» Der unterlegene Zverev und der erstmalige Grand-Slam-Champion Thiem hätten demonstriert, was am meisten zähle, «Liebe und Respekt füreinander», formulierte es Djokovic und sprach von einem «fantastischen Match, das ihr der Tenniswelt gegeben habt».

Der 23 Jahre alte Zverev habe «zweieinhalb Sätze beeindruckend gespielt und war nah dran zu gewinnen», sagte Djokovic am Montag in Rom, wo er diese Woche das Sandplatzturnier spielt. «Beide haben große Tennis-Qualitäten und können auf allen Belägen Titel und Grand Slams gewinnen», lobte er. Thiem habe den Titel «wahrscheinlich mehr als jeder andere verdient». Er wisse aus Erfahrung, dass der erste Grand-Slam-Erfolg eine «große Erleichterung» sei, sagte Djokovic. «Man fängt an, mehr an sich zu glauben und hat weniger Druck.»

Zverev musste sich in New York dem Österreicher Thiem nach 4:01 Stunden 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben und verpasste damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Nach dem Matchball ging Zverev auf die andere Seite des Platzes, umarmte seinen guten Freund lange und sprach bei der Siegerehrung Worte des Respekts und der Gratulation an den Weltranglisten-Dritten aus.

