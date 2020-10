«Man hat gemeinsam so viel erreicht, das will man miteinander teilen», sagte Krawietz in einem Interview von «Münchner Merkur» und «tz». Auch nach der erfolgreichen Titelverteidigung in Paris benötige man keinen Abstand, betonte der 28-Jährige aus Coburg, der mit dem zwei Jahre älteren Kölner Mies wie im Vorjahr das Grand-Slam-Turnier in Paris gewonnen hatte.

Krawietz räumte ein, dass es natürlich auch zu Auseinandersetzungen zwischen beiden komme. «Wir haben uns am Anfang unseres Doppel-Abenteuers allerdings versprochen, sofort offen anzusprechen, wenn uns etwas stört. Es darf nichts unausgesprochen haften bleiben. So übersteht man Krisen gemeinsam», erklärte er.

Das deutsche Duo will nach einer Pause beim zweiten der beiden ATP-Turniere in Köln antreten.

