Der Weltranglisten-Siebte Zverev ist in Köln an Nummer eins gesetzt und hatte zum Auftakt ein Freilos. Das Achtelfinale zwischen ihm und Verdasco steigt am Donnerstag.

Verdasco und Murray standen sich wegen der langen vorherigen Matches bis neun Minuten nach Mitternacht gegenüber. Am Ende stand der erst dritte Sieg des Spaniers im 13. Aufeinandertreffen der beiden.

