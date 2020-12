Klitschko und Mayweather in der Hall of Fame des Boxens

Canastota (dpa) - Nach seinem Bruder Vitali ist nun auch der ehemalige Weltmeister Wladimir Klitschko in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen worden. Das teilte die International Boxing Hall of Fame mit Sitz in Canastota im US-Bundesstaat New York mit.