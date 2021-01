Die für diesen Sonntag angesetzte Partie bei den Niners Chemnitz findet nach Angaben der Niedersachsen vom Freitag ebenso wenig statt wie das Heimspiel gegen Bayern München am 5. Januar. Bei den Braunschweigern war ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für das gesamte Braunschweiger Team an. Zuvor war daher bereits am Donnerstag die Pokalpartie der Braunschweiger bei Alba Berlin abgesagt worden. Die Braunschweiger hatten kurz vor dem geplanten Spielbeginn die Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes erhalten. Neue Termine für die abgesetzten Partien stehen noch nicht fest.

