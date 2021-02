Ob der achtmalige Turniersieger zu seinem Achtelfinale gegen den kanadischen Tennisprofi Milos Raonic antreten kann, schien zunächst weiter offen. Djokovics Trainer Goran Ivanisevic bestätigte dem amerikanischen Sender ESPN, dass sich der 33 Jahre alte Serbe erneut medizinisch untersuchen lassen wolle.

Die Turnierorganisatoren nahmen beim Erstellen des Spielplans jedenfalls Rücksicht und setzten Djokovics Achtelfinale gegen Raonic als letztes Spiel am Sonntag (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod-Laver-Arena an, um dem achtmaligen Melbourne-Champion so viel Zeit wie möglich zur Erholung zu geben. Die Partie des Hamburgers Alexander Zverev gegen den Serben Dusan Lajovic ist in der Margaret-Court-Arena für 8.30 Uhr deutscher Zeit terminiert.

Djokovic hatte sich in seiner Drittrunden-Partie gegen den Amerikaner Taylor Fritz eine Bauchmuskelverletzung zugezogen, aber weitergespielt und 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 gewonnen. Die obligatorische Pressekonferenz wurde abgesagt. Auf dem Platz hatte Djokovic gesagt: «Ich weiß nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde. Ich weiß nicht, ob ich wieder auf den Platz gehen kann oder nicht.» Mit acht Titeln (2008, 2011 bis 2013, 2015, 2016, 2019, 2020) ist Djokovic Rekordhalter in Melbourne.

