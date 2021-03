Dort wird die langjährige Nummer eins der Welt wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch ins Turnier starten. Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft Federer dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Jérémy Chardy und Daniel Evans aus Großbritannien.

«Jetzt geht es erst einmal darum, besser, schneller und kräftiger zu werden», sagte Federer. Sein großes Ziel ist wie in jedem Jahr Wimbledon, wo er bereits acht seiner bislang 20 Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. «Ich hoffe, in Wimbledon bei 100 Prozent zu sein, und dann geht die Saison richtig los für mich.»

Federer hat wegen zweier Operationen am Knie seit Anfang Februar 2020 kein offizielles Match mehr bestritten. Damals scheiterte er im Halbfinale der Australian Open an Novak Djokovic. Nach einem Showkampf im März 2020 in Südafrika folgten dann die beiden Eingriffe im Knie.

An ein Ende der Karriere habe er trotz der langen Zeit nicht wirklich gedacht, sagte Federer. «Ich habe einfach das Gefühl, dass die Story noch nicht vorbei ist», sagte die aktuelle Nummer fünf der Welt. Wie lange er noch aktiv sein wolle, ließ Federer offen. «Mein Knie bestimmt, wie lange ich noch spiele.»

© dpa-infocom, dpa:210307-99-724395/3