Tags zuvor hatte Laura Siegemund die US-Amerikanerin Christina McHale bezwungen. Die an Nummer 24 gesetzte Angelique Kerber profitierte zum Auftakt von einem Freilos.

In der Herren-Konkurrenz schaffte Yannick Hanfmann durch einen 7:5, 6:2-Erfolg gegen Steve Johnson aus den USA den Einzug in die zweite Runde. Ausgeschieden ist dagegen Dominik Koepfer. Der 26-Jährige aus Donaueschingen, der zuletzt beim Turnier im mexikanischen Acapulco erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger Alexander Zverev ausschied, unterlag dem Franzosen Hugo Gaston 1:6, 4:6.

In Runde zwei trifft Petkovic bei der mit 3,26 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung auf die an Nummer vier gesetzte Sofia Kenin aus den USA. Petkovic liegt auf Platz 107 der Weltrangliste. Hanfmann bekommt es in dem zur Masters-1000-Serie zählenden Turnier jetzt mit dem Russen Karen Chatschanow zu tun.

