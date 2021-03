Der 71 Jahre alte Serbe, der auch den FC Bayern trainierte und zuletzt beim FC Barcelona tätig war, ist einer von drei Coaches, die in die Ruhmeshalle berufen werden, wie der Verband mitteilte. Die insgesamt zwölf Protagonisten, darunter auch der ehemalige NBA-Star Steve Nash aus Kanada, zählen zur Klasse von 2020, die wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht nominiert wurde.

Die Klasse von 2021 soll am 1. April bekanntgegeben werden. Die Zeremonie, die in diesem Jahr pandemiebedingt digital abgehalten wird, soll am 18. Juni steigen. Pesic hatte Deutschland 1993 zum EM-Titel geführt und Jugoslawien später 2001 zum EM-Titel und 2002 direkt zu WM-Gold. Seither trainierte er unterschiedliche Clubs in Spanien, Italien, Russland, Serbien und Deutschland.

