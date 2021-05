«Ich möchte es jetzt noch mehr. Ich finde, dass ich seitdem ein besserer Tennisspieler bin», sagte der Weltranglistensechste im Olympia-Podcast der ARD-«Sportschau». Zuletzt gewann Zverev das hochklassig besetzte Turnier in Madrid.

Die nächste Chance auf einen Grand-Slam-Sieg wartet bei den French Open in Paris vom 24. Mai bis 13. Juni. «Ich fühle mich in Ordnung, fühle mich fit. Ich bin bereit für diesen Schritt. Das Turnier in Madrid hat mir sehr viel Vertrauen gebracht. Es fehlt nicht viel, aber man muss es erstmal schaffen», sagte Zverev, für den aber Rekordsieger Rafael Nadal der Topfavorit bleibt.

Zverev hatten bei den US Open in New York im vergangenen Jahr nur zwei Punkte zum ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gefehlt. Am Ende verlor er gegen seinen österreichischen Kumpel Thiem in fünf Sätzen. Boris Becker war 1996 in Melbourne der letzte Deutsche, der ein Grand-Slam-Turnier bei den Männern gewinnen konnte.

