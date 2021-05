Darauf haben sich die Promoter der beiden Kämpfer geeinigt. Als Termin für das Duell der beiden Ex-Weltmeister wird das letzte September- oder das erste Oktober-Wochenende angestrebt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Donnerstag. Hinsichtlich des Austragungsortes befinde man sich noch in Gesprächen.

«Ich möchte noch ein paar Jahre boxen, und zwar um Titel. Dafür muss und werde ich Vincent besiegen, so einfach ist das», sagte Sturm. Zuvor müssen beide Boxer aber am 19. Juni in Hamburg noch je einen Kampf siegreich bestehen. Der 42-jährige Sturm tritt gegen seinen Stallgefährten James Kraft an, der Gegner des 17 Jahre jüngeren Feigenbutz steht noch nicht fest.

Die Vorfreude bei Feigenbutz-Promoter Kalle Sauerland ist groß: «Ein Duell von Felix Sturm gegen Vincent Feigenbutz verspricht ein großartiges Gefecht. Beide sind herausragende Boxer, dieses Duell wird die Boxwelt faszinieren.» Der Sieger soll die Chance auf einen erneuten WM-Kampf bekommen.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-677625/2