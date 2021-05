Der 34 Jahre alte Serbe hatte bei seinem Heimturnier in der ersten Runde ein Freilos. Moraing gewann gegen Jegor Gerassimow aus Belarus nach fast drei Stunden mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5. Der 28-Jährige aus Mülheim an der Ruhr war als sogenannter Lucky Loser nach eigentlich verpasster Qualifikation in das Hauptfeld der mit 511.000 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gekommen.

In der Weltrangliste liegt er auf Platz 253. Er ist der einzige deutsche Starter bei der dortigen Generalprobe für die French Open. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag in Paris.

