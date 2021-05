«Ich denke schon, dass es realistisch ist, sich für Olympia zu qualifizieren. Ich habe die Olympischen Spiele immer in Dauerschleife angeschaut, egal, welche Sportart. Es ist etwas, wo ich unbedingt hin möchte», sagte die 23 Jahre alte Berlinerin, die in der US-Liga WNBA bei den Dallas Wings unter Vertrag steht, in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Bei dem Quali-Turnier zählen noch Svenja Brunckhorst, Theresa Simon und Stefanie Grigoleit zum Nationalteam, das in einer Fünfergruppe unter anderem auf Frankreich und die USA trifft. «Wir müssen mit Intensität rangehen, unser Spiel machen, uns nicht von der großen Aufmerksamkeit unter Druck setzen lassen», sagte Sabally.

Beim 3x3-Basketball wird Drei gegen Drei auf einen Korb mit einer Angriffszeit von nur zwölf Sekunden gespielt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist die Disziplin in diesem Jahr erstmals im Programm. Man habe «eine andere Aufmerksamkeit als beim Fünf-gegen-Fünf», sagte Sabally und sprach von einer «sehr guten Plattform für Frauen, um den Sport zu repräsentieren».

© dpa-infocom, dpa:210526-99-754676/2